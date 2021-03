Inter | Tronchetti Provera | “Lavoro di Conte straordinario | ma siamo ancora lontani dalla meta”

(Di lunedì 1 marzo 2021) “L’si sta dimostrando equilibrata in tutti i reparti e con una voglia di vincere che la rende aggressiva fino all’ultimo minuto, questo è un segnale positivo”. Lo ha detto Marco, presidente di Pirelli,venuto a La Politica del Pallone su Gr Parlamento. “Lukaku cresce di partita in partita, ha sicurezza nei suoi mezzi e ha aggiunto una sana cattiveria che all’inizio sembrava mancare: è uomo gol e uomo assist formidabile”, ha aggiunto. Anche “la trasformazione di Eriksen dimostra che la squadra è stata costruita bene. Vanno fatti i complimenti aper un, maperché il calcio è sempre pieno di ...

Dottor, che visione ha dell'Italia post - Covid e come immagina la ripresa industriale, ...il suo interesse per lo sport? Ha notizie sui cambiamenti in programma nella proprietà dell', ...