Il Commissario Ricciardi su Rai 1 lunedì 1 marzo l'ultimo episodio, le anticipazioni (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale nuovo episodio stasera lunedì 1 marzo, la trama Il Commissario Ricciardi prosegue con l'ultimo episodio lunedì 1 marzo su Rai 1 anche in streaming su RaiPlay dove sarà anche on demand. La fiction è composta infatti da 6 episodi da 100 minuti tratti dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi) con Lino Guanciale protagonista. Prodotta da Rai Fiction e Clemart srl, Massimo Martino e Gabriella Buontempo, con la regia di Alessandro D'Alatri e sceneggiature firmate dallo stesso scrittore napoletano Maurizio de Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff, la serie unisce il fascino del noir con il melò e aspetti del mystery, in ...

