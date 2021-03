Covid, festa abusiva vicino Caserta: tra i partecipanti anche medici e professionisti (Di lunedì 1 marzo 2021) Una festa abusiva organizzata tra Aversa e Luciano, nei dintorni di Caserta, ha causato una maxi multa per un locale e decine di multe ai partecipanti. In tutto erano 27 le persone presenti alla festa, che sono state colte in flagrante mentre ballavano e bevevano drink dentro il locale. Non erano inoltre giovani che si davano a divertimenti clandestini, bensì professionisti e anche medici. La polizia di Caserta, guidata dal dirigente Vincenzo Galleri, è rimasta stupita quando al raduno clandestino tra Aversa e Luciano. Non era infatti un raduno di ragazzi giovani, ma il ritrovo di medici, avvocati e commercialisti: a pagare la multa più grossa (anche se sono stati tutti sanzionati) è stato il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Unaorganizzata tra Aversa e Luciano, nei dintorni di, ha causato una maxi multa per un locale e decine di multe ai. In tutto erano 27 le persone presenti alla, che sono state colte in flagrante mentre ballavano e bevevano drink dentro il locale. Non erano inoltre giovani che si davano a divertimenti clandestini, bensì. La polizia di, guidata dal dirigente Vincenzo Galleri, è rimasta stupita quando al raduno clandestino tra Aversa e Luciano. Non era infatti un raduno di ragazzi giovani, ma il ritrovo di, avvocati e commercialisti: a pagare la multa più grossa (se sono stati tutti sanzionati) è stato il ...

