Il Liverpool si rilancia | 2-0 in casa dello Sheffield United

(Di domenica 28 febbraio 2021) Torna a vincere ildi Jurgen Klopp, che dopo quattro ko in fila in Premier riassapora il gusto dei tre punti grazie alla vittoria indel fanalino di coda, che crea però più di un grattacapo alla squadra di Klopp. A sbloccare la contesa è il giovane Curtis Jones, abile a sfruttare una respinta corta dell’ex Everton Jagielka ad inizio ripresa. Il raddoppio è arrivato poco dopo, grazie all’autorete del terzinoBryan, che devia in maniera goffa un tiro di Mané. Con questi tre punti i Reds accorciano sul Chelsea e staccano l’Everton per la corsa alla Champions. Loresta in coda con 11 punti. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.