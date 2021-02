Covid, inaugurato a Catania il secondo hub regionale per la vaccinazione (Di domenica 28 febbraio 2021) inaugurato stamattina a Catania, dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il secondo Hub regionale per la vaccinazione antiCovid. La struttura, presso l’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena che, abbandonato e fatiscente, è stato recuperato grazie alla Protezione civile regionale, è stata messa a disposizione dal Comune di Catania e si aggiunge al punto vaccinale attivato mercoledì dalla Regione a Palermo, all’interno della ex fiera del Mediterraneo. “È una tappa importante nell’avvio della stagione della speranza – ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci durante l’inaugurazione alla quale hanno partecipato il sindaco di Catania Salvo Pogliese, gli assessori regionali alla Salute e ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 febbraio 2021)stamattina a, dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ilHubper laanti. La struttura, presso l’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena che, abbandonato e fatiscente, è stato recuperato grazie alla Protezione civile, è stata messa a disposizione dal Comune die si aggiunge al punto vaccinale attivato mercoledì dalla Regione a Palermo, all’interno della ex fiera del Mediterraneo. “È una tappa importante nell’avvio della stagione della speranza – ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci durante l’inaugurazione alla quale hanno partecipato il sindaco diSalvo Pogliese, gli assessori regionali alla Salute e ...

Lasiciliaweb : Covid: inaugurato l'hub vaccinale catanese, c'è anche il 'muro' per le firme dei cittadini CLICCA PER LEGGERE - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Cronaca Covid, inaugurato a Catania il 2° hub regionale per la vaccinazione | VIDEO… - R9Mancini : RT @teknoring_com: Negli ultimi due anni, in Italia non è stato inaugurato nemmeno un chilometro di linee metropolitane ??? Questi e altri… - teknoring_com : Negli ultimi due anni, in Italia non è stato inaugurato nemmeno un chilometro di linee metropolitane ??? Questi e a… - Piacenza_Online : Piacenza: inaugurato un nuovo laboratorio di microbiologia dedicato ai tamponi Covid. Nello spazio riqualificato di… -