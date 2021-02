Coronavirus in Campania 2 561 nuovi casi; 5 morti e 524 guariti | 130 in terapia intensiva

susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.561 positivi su 24.368 tamponi e 524 guariti nelle ultime 24 ore, 5 morti di cui 4 ne… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.561 positivi su 24.368 tamponi e 524 guariti nelle ultime 24 ore, 5 morti di cui 4 ne… - aranciaverde : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, oltre 2500 nuovi casi in Campania: rapporto positivi/tamponi al 10,5% - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, oltre 2500 nuovi casi in Campania: rapporto positivi/tamponi al 10,5% - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.561 positivi su 24.368 tamponi e 524 guariti nelle ultime 24 ore, 5 morti di cui 4 ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

... cioè subito prima dello stop al campionato a causa del. Infine, nell'andata del campionato in corso, ecco il colpaccio per 1 - 2 del Teramo in, arrivato in data sabato 31 ......allarmanti ina causa delle varianti, in particolare di quella inglese. Il mio compito è quello di tutelare i miei concittadini come ho fatto dal primo momento dell'emergenzaLa Basilicata passa in zona rossa, mentre la Campania resta in zona arancione. La Liguria, invece, passa da zona arancione a zona gialla. E sempre dal primo marzo entrano in zona arancione anche ...Sono 2.561 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 2.030 asintomatici e 179 sintomatici, su 24.368 test analizzati nelle ultime 24 ore.