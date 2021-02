Consiglio Nazionale Fis | c’è anche la sannita Pasquino tra gli eletti

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La campionessa beneventana di scherma paralimpica Rossanaè stata eletta quale rappresentante degli atleti neldella Federazione Italiana Scherma. Le elezioni per il nuovo quadriennio della Federscherma Italiana 2021-2024 si sono svolte nella giornata di oggi a Roma e hanno visto, l’elezione come presidente di Paolo Azzi, a lungo vice presidente di Giorgio Scarso, che dopo sedici anni di presidenza ha lasciato l’incarico. Nel nuovoci saranno: Alberto Ancarani, Valerio Aspromonte, l’ex Presidente Regionale Federscherma Campania Matteo Autuori, Vincenzo De Bartolomeo, Guido Di Guida, Sebastiano Manzoni, la beneventana Rossana, Joelle Piccinino, Maurizio Randazzo e l’olimpionica e commissario ...

