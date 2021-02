Australia: Nicole Kidman e Baz Luhrmann giurarono di non lavorare più insieme, ecco perché (Di domenica 28 febbraio 2021) Baz Luhrmann non lavorerà mai più con Nicole Kidman perché, a detta del regista, quando succede si verificano troppi eventi che cambiano la vita. Baz Luhrmann, il regista di Australia, ha deciso di non lavorare mai più con Nicole Kidman perché, secondo quanto dichiarato in un'intervista, quando si uniscono si verificano troppi eventi che cambiano la vita: "Abbiamo entrambi detto che non possiamo afre un altro film insieme." La coppia ha collaborato per la prima volta durante le riprese di Moulin Rouge!, nel 2001, mentre il matrimonio di Kidman con Tom Cruise stava volgendo al termine. L'attore ha chiesto il divorzio nel febbraio 2001, appena tre mesi prima della premiere del film al ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021) Baznon lavorerà mai più con, a detta del regista, quando succede si verificano troppi eventi che cambiano la vita. Baz, il regista di, ha deciso di nonmai più con, secondo quanto dichiarato in un'intervista, quando si uniscono si verificano troppi eventi che cambiano la vita: "Abbiamo entrambi detto che non possiamo afre un altro film." La coppia ha collaborato per la prima volta durante le riprese di Moulin Rouge!, nel 2001, mentre il matrimonio dicon Tom Cruise stava volgendo al termine. L'attore ha chiesto il divorzio nel febbraio 2001, appena tre mesi prima della premiere del film al ...

