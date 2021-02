Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia: la situazione regione per regione (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono tre le Varianti del coronavirus - inglese, brasiliana e sudafricana - che destano preoccupazione e che l'Iss sta monitorando dalla fine del 2020. L’Istituto superiore di Sanità avverte: “Alla luce dell'aumentata circolazione di alcune Varianti virali a maggiore trasmissibilità sono necessarie ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale”. Pregliasco: "Varianti aumentano catena di contagio” Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono tre ledel coronavirus - inglese, brasiliana e sudafricana - che destano preoccupazione e che l'Iss sta monitorando dalla fine del 2020. L’Istituto superiore di Sanità avverte: “Alla luce dell'aumentata circolazione di alcunevirali a maggiore trasmissibilità sono necessarie ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale”. Pregliasco: "aumentano catena di contagio”

Agenzia_Ansa : Covid, varianti inglese e brasiliana trovate nelle acque di scarico italiane #ANSA - SkyTG24 : L'aumento di nuovi casi di #Covid19 sarebbe segno della rapida diffusione di varianti più contagiose. Il monitoragg… - fanpage : 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Ang… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia: la situazione regione per regione - SkyTG24 : Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia: la situazione regione per regione -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid Covid, Pasqua al museo in zona gialla, seconde case: no in fascia rossa Sarà una Pasqua blindata. Nelle ore in cui la pandemia torna a ringhiare cavalcando la varianti, il governo scrive il nuovo Dpcm. Ma pur nel rispetto del principio del 'rigore' e della 'massima prudenza' per arginare il virus e le sue mutazioni, Mario Draghi dà un segnale di speranza: ...

L'evoluzione sta rallentando Covid 19, 7.925 nuovi casi e 329 vittime La nuova circolare del ministero della Salute sulla diffusione delle varianti di SarsCov2 afferma che bisogna "dare priorità... Covid 19, più casi (15.204) e ...

"Incubo varianti Covid, fanno ammalare i giovani" Quotidiano.net Covid, i focolai aumentano, metà Italia richiude: «Fermiamo le scuole» La scuola rischia per l’ennesima volta di finire nella tenaglia della pandemia Covid rilanciata dalla variante inglese. Ieri la Campania, flagellata da 2.000 contagi al giorno, ha annunciato ...

Sanità, Dario vuole andare in pensione Sessantaquattro anni da compiere, il mega-direttore è pronto a lasciare. La Giunta verso una selezione di evidenza pubblica ...

Sarà una Pasqua blindata. Nelle ore in cui la pandemia torna a ringhiare cavalcando la, il governo scrive il nuovo Dpcm. Ma pur nel rispetto del principio del 'rigore' e della 'massima prudenza' per arginare il virus e le sue mutazioni, Mario Draghi dà un segnale di speranza: ...19, 7.925 nuovi casi e 329 vittime La nuova circolare del ministero della Salute sulla diffusione delledi SarsCov2 afferma che bisogna "dare priorità...19, più casi (15.204) e ...La scuola rischia per l’ennesima volta di finire nella tenaglia della pandemia Covid rilanciata dalla variante inglese. Ieri la Campania, flagellata da 2.000 contagi al giorno, ha annunciato ...Sessantaquattro anni da compiere, il mega-direttore è pronto a lasciare. La Giunta verso una selezione di evidenza pubblica ...