Vaccini, Bertolaso: 'Dopo gli over 80, priorità a chi lavora' | Pfizer: 40 milioni di dosi in Italia entro l'anno (Di sabato 27 febbraio 2021) Guido Bertolaso ha annunciato che in Lombardia , Dopo aver vaccinato gli over 80, la campagna proseguirà somministrando le dosi a chi lavora per far ripartire il tessuto economico della Regione. Marco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021) Guidoha annunciato che in Lombardia ,aver vaccinato gli80, la campagna proseguirà somministrando lea chiper far ripartire il tessuto economico della Regione. Marco ...

matteosalvinimi : Le richieste della Lega: 1) Piano vaccinale serio, rapido ed efficiente, alla Bertolaso 2) Produzione nazionale di… - fattoquotidiano : La solenne promessa del commissario Guido Bertolaso dei vaccini 7 giorni su 7, 24 su 24, in Lombardia è già naufrag… - Maxdero : Bertolaso: 'Non possiamo vaccinare tutti(...)abbiamo pochi #vaccini' Domanda: 'Come mai in Lombardia somministrato… - CorriereQ : Vaccini: Bertolaso, dopo over 80, priorità a chi lavora - LMasellis : @pfmajorino Intanto in #Lombardia: 175800 dosi Astrazeneca consegnate, 30451 somministrate (17.3%)*. Però per… -