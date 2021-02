Star Wars: Squadrons e non solo in arrivo su EA Play! (Di sabato 27 febbraio 2021) Tutti gli appassionati della galassia di Guerre Stellari, sanno bene che i giochi a tema sono tantissimi, come dimostra Star Wars: Squadrons che arriverà su EA Play EA Games, al pari di altre piattaforme come PlayStation Plus, ha dunque il suo servizio di abbonamento che è stato ribattezzato, per l’appunto, EA Play; su questo servizio voleranno dunque le astronavi di Star Wars Squadrons, rese immortali dalle battaglie nell’universo creato da George Lucas. Star Wars: Squadrons su EA Play, cosa sappiamo Star Wars: Squadrons è ambientato dopo gli eventi narrati ne Il ritorno dello Jedi ed è stato sviluppato da Motive Studios che si era già distinto per Star ... Leggi su tuttotek (Di sabato 27 febbraio 2021) Tutti gli appassionati della galassia di Guerre Stellari, sanno bene che i giochi a tema sono tantissimi, come dimostrache arriverà su EA Play EA Games, al pari di altre piattaforme come PlayStation Plus, ha dunque il suo servizio di abbonamento che è stato ribattezzato, per l’appunto, EA Play; su questo servizio voleranno dunque le astronavi di, rese immortali dalle battaglie nell’universo creato da George Lucas.su EA Play, cosa sappiamoè ambientato dopo gli eventi narrati ne Il ritorno dello Jedi ed è stato sviluppato da Motive Studios che si era già distinto per...

