Semplici saluta Ferrara e i tifosi della Spal | «Non vi dimenticherò mai»

(Di sabato 27 febbraio 2021) Leonardosi prepara al suo debutto in panchina con il Cagliari: ecco il saluto alla tifoseriache lo ha sempre sostenuto Leonardo, prima del debutto con il Cagliari, ha voluto ringraziare attraverso le pagine de Il Resto del Carlino ie l’intera città diche in questi giorni ha mostrato tutta la sua riconoscenza «Vorrei ringraziare la tifoseria ferrarese e la città che mi sta mostrando il suo grande affetto in questa mia nuova sfida professionale. Non potrò davvero mai dimenticare i cinque anni trascorsi insieme. Con riconoscenza, Leonardo». CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARINEWS24 Leggi su Calcionews24.com

fa81082 : @mittdolcino Ennesima prova che sono semplici pupazzi... come Biden che davanti ai soldati dice 'saluta i soldati'… - sardanews : Semplici è arrivato in Sardegna. Il Cagliari saluta Di Francesco -

Ultime Notizie dalla rete : Semplici saluta

Linkoristano.it

...i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) sul diabete in modo che risultino, ...sempre con grande interesse documenti e analisi come quelle dell'IBDO Report", afferma ......i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) sul diabete in modo che risultino, ...sempre con grande interesse documenti e analisi come quelle dell'IBDO Report", afferma ...Leonardo Semplici si prepara al suo debutto in panchina con il Cagliari: ecco il saluto alla tifoseria della Spal che lo ha sempre sostenuto ...(ANSA) - LIMBIATE, 27 FEB - Dopo il funerale di Stato a Roma giovedì, oggi è stata la sua Limbiate, dove l'ambasciatore ucciso in Congo, era semplicemente Luca o 'Att', a dargli l'ultimo saluto. Prese ...