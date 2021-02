Lady Gaga, salvi i suoi cani. Una donna li ha portati alla polizia (Di sabato 27 febbraio 2021) I due bulldog francesi della cantante sono stati ritrovati. La star si trova a Roma per girare un film e aveva offerto 500mila dollari di ricompensa Sono salvi i due bulldog francesi di Lady Gaga. I due cani sono stati ritrovati e stanno bene. Koji e Gustav – si chiamano così i due cani della star – sono stati consegnati a una stazione di polizia di Los Angeles venerdì sera – dopo essere stati rapiti a Los Angeles. A consegnarli è stata una donna che pare essere “estranea e non associata” alla rapina. Intanto Ryan Fisher, questo il nome del dog sitter che si occupa dei cani della star rimasto ferito durante la rapina, è ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono stabili, stando alle informazioni riportate dai media locali. Con un ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 febbraio 2021) I due bulldog francesi della cantante sono stati ritrovati. La star si trova a Roma per girare un film e aveva offerto 500mila dollari di ricompensa Sonoi due bulldog francesi di. I duesono stati ritrovati e stanno bene. Koji e Gustav – si chiamano così i duedella star – sono stati consegnati a una stazione didi Los Angeles venerdì sera – dopo essere stati rapiti a Los Angeles. A consegnarli è stata unache pare essere “estranea e non associata”rapina. Intanto Ryan Fisher, questo il nome del dog sitter che si occupa deidella star rimasto ferito durante la rapina, è ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono stabili, stando alle informazioni riportate dai media locali. Con un ...

