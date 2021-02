Coronavirus, Sala: “La terza ondata è arrivata spinta dalla variante inglese. Era prevista ed è successo. Più abbassiamo la guardia, più paghiamo pegno” (Di sabato 27 febbraio 2021) “La terza ondata pandemica è arrivata spinta dalla variante inglese. Era prevista ed è successo. Esiste una chiara prevedibilità nei trend di contagio e alcuni nostri comportamenti l’hanno favorita: gli assembramenti fuori allo Stadio di San Siro e i Navigli, diventati set ideale per catturare un’immagine di gente assembrata”. E’ quanto ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video sulla sua pagina Facebook. “A volte il rispetto delle regole manca davvero. Ieri sera – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo – ho girato per la città e visto troppi, troppi gruppetti di persone a chiacchierare con la mascherina abbassata”. “I gruppi sono talmente tanti che diventano incontrollabili per le forze ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) “Lapandemica è. Eraed è. Esiste una chiara prevedibilità nei trend di contagio e alcuni nostri comportamenti l’hanno favorita: gli assembramenti fuori allo Stadio di San Siro e i Navigli, diventati set ideale per catturare un’immagine di gente assembrata”. E’ quanto ha detto il sindaco di Milano, Beppe, in un video sulla sua pagina Facebook. “A volte il rispetto delle regole manca davvero. Ieri sera – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo – ho girato per la città e visto troppi, troppi gruppetti di persone a chiacchierare con la mascherina abbassata”. “I gruppi sono talmente tanti che diventano incontrollabili per le forze ...

lorenzohonti : Prima del #coronavirus , quando stavo male dovevo riuscire a contattarlo, cosa tutt'altro che semplice, e probabilm… - sportli26181512 : Coronavirus, #Inter in ansia: #Conte non parlerà in conferenza: Dopo i cinque casi di positività al Covid, tra cui… - Giornaleditalia : Coronavirus, Sala: nel weekend comportatevi in modo corretto - Jovinow : #Covid19, #Milano, Sala: “È arrivata la terza ondata .Più controlli nel weekend, tenete comportamento corretto”. Il… - LaPresse_news : Milano, Sala: “Più controlli nel weekend, tenete comportamento corretto” -