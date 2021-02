Biathlon, Mondiali Youth 2021: la 10 km individuale femminile va alla francese Jeanne Richard. Nona Martina Trabucchi (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo la cancellazione di tutte le tappe dell’IBU Junior Cup e degli Europei Open di categoria, il Biathlon ha visto scattare oggi quella che sarà l’unica occasione di confronto internazionale per gli atleti appartenenti alle categorie junior e Youth, ovvero i Mondiali. Ad Obertilliach, in Austria, si è iniziato con la 10 km individuale Youth femminile, che ha premiato la transalpina Jeanne Richard (due errori), oro in 32’18?8, con 32?7 sulla slovena Lena Repinc (quattro errori), argento, e 1’03?1 sulla slovacca Ema Kapustova (20/20 al tiro), bronzo. Nona posizione per Martina Trabucchi (Centro Sportivo Esercito), con quattro errori al poligono, staccata di 2’33?9, mentre è dodicesima Linda Zingerle ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo la cancellazione di tutte le tappe dell’IBU Junior Cup e degli Europei Open di categoria, ilha visto scattare oggi quella che sarà l’unica occasione di confronto internazionale per gli atleti appartenenti alle categorie junior e, ovvero i. Ad Obertilliach, in Austria, si è iniziato con la 10 km, che ha premiato la transalpina(due errori), oro in 32’18?8, con 32?7 sulla slovena Lena Repinc (quattro errori), argento, e 1’03?1 sulla slovacca Ema Kapustova (20/20 al tiro), bronzo.posizione per(Centro Sportivo Esercito), con quattro errori al poligono, staccata di 2’33?9, mentre è dodicesima Linda Zingerle ...

