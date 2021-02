Stadio della Roma, salta Tor di Valle: l’impianto si farà a Tor Vergata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo 3313 giorni, due conferenze di servizio e una delibera di pubblico interesse positiva la intricata vicenda del progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle vede la fine, l’infrastruttura, per decisione di Dan Friedkin non si farà nell’area dell’ex Ippodromo, l’unica alternativa praticabile resta quella di Tor Vergata. I dettagli “Il Consiglio di Amministrazione ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo dello Stadio da realizzarsi nell’ambito dell’attualeprogetto immobiliare relativo all’area di Tor Di Valle, essendo quest’ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione”. Bastano poco più di 40 parole, contenute in una nota finanziaria emessa dall’As Roma a Borsa chiusa, per ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo 3313 giorni, due conferenze di servizio e una delibera di pubblico interesse positiva la intricata vicenda del progetto delloa Tor divede la fine, l’infrastruttura, per decisione di Dan Friedkin non sinell’area dell’ex Ippodromo, l’unica alternativa praticabile resta quella di Tor. I dettagli “Il Consiglio di Amministrazione ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo delloda realizzarsi nell’ambito dell’attualeprogetto immobiliare relativo all’area di Tor Di, essendo quest’ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione”. Bastano poco più di 40 parole, contenute in una nota finanziaria emessa dall’Asa Borsa chiusa, per ...

DiMarzio : Stadio della #ASRoma, addio al progetto Tor di Valle: 'Non esistono più i presupposti. Esecuzione impossibile' - Agenzia_Dire : ?????? Una notizia clamorosa per tutti i tifosi della @OfficialASRoma: la società rinuncia al progetto progetto di u… - fattoquotidiano : Stadio della Roma, il club dice no al nuovo impianto a Tor di Valle: “Progetto divenuto di impossibile esecuzione” - Cosma74 : RT @ZZiliani: Spett.le @FIGC, la @juventufc gioca nel suo stadio esibendo due scudetti che non le appartengono. Puoi per favore diffidarla?… - ViscusiElena : RT @giocaudo: Ci sono due modi per non fare le cose: dire “no” o fare finta di farle. Con lo #StadioDellaRoma Raggi ha scelto questa strada… -