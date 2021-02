Napoli | ristoratori bloccano il lungomare | video

(Di venerdì 26 febbraio 2021) "Sappiamo che le proteste non serviranno a nulla ma devono dirci se moriremo di fame o di Covid", denuncia un ristoratore. L'occupazione deldida parte di una cinquantina di lavoratori della ristorazione è durata più di un'ora. I manifestanti si erano ritrovati all'esterno della regione Campania ma, non avendo ottenuto un incontro, presi dall'esasperazione si sono spostati sulmandando, bloccando il traffico. "Non si può aprire e chiudere - hanno dichiarato - se non possiamo lavorare dovete risarcirci". Guarda tutti iBerlino Polizia Manifestanti Protesta Lockdown NoneManifestanti Protesta Dpcm Zona Rossa Cosenza Calabria NonePiacenza Dpcm Protesta Manifestanti Polizia None

Nella mattinata di venerdì 26 febbraio, i ristoratori hanno protestato contro le limitazioni anti-Covid imposte a Napoli, occupando il lungomare.