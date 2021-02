Huawei ti mette le ruote Dopo il 5G | l’auto elettrica

Leggi su formiche

(Di venerdì 26 febbraio 2021), il colosso tecnologico cinese al centro di un braccio di ferro a 5G con gli Stati Uniti, vuole produrre anche automobili elettriche. L’agenzia Reuters ha rivelato, infatti, che il gigante di Shenzhen è in trattative con l’azienda pubblica Changan Automobile e altre case automobilistiche per utilizzare i loro stabilimenti per realizzare i suoi veicoli elettrici. Come nota l’agenzia, si tratterebbe di una rivoluzione per il colosso cinese che,quasi due anni di sanzioni statunitensi che hanno ridotto il suo accesso alle principali catene di approvvigionamento, è già stata costretta a vendere una parte della sua attività legata agli smartphone per mantenere in vita il marchio. Una scelta dettata anche dal fatto che la maggior parte degli esperti vedono come assai remota la possibilità che l’amministrazione statunitense di Joe Biden annulli ...