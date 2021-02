Dall’Ue linea dura sui vaccini. Tolleranza zero sulle forniture. Draghi debutta al Consiglio europeo. Azione coordinata contro le aziende farmaceutiche che violano i contratti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel suo debutto al primo giorno del Consiglio europeo, che si è svolto ieri in videoconferenza, il premier Mario Draghi ha subito chiarito la linea, improntata al massimo rigore: “accelerAzione” sulle vaccinazioni, con una Azione coordinata a livello europeo rapida e trasparente, approccio comune sui test e nessuna “scusa” per le aziende farmaceutiche che non rispettano gli impegni presi. E, pur esprimendo il sostegno italiano al progetto Covax per condividere il vaccino anti-Covid con i Paesi a basso reddito, ha fatto notare che non è il momento di fare donazioni: è una questione di credibilità nei confronti dei cittadini europei, visti i ritardi nelle vaccinazioni e i problemi con le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel suo debutto al primo giorno del, che si è svolto ieri in videoconferenza, il premier Marioha subito chiarito la, improntata al massimo rigore: “accelervaccinazioni, con unaa livellorapida e trasparente, approccio comune sui test e nessuna “scusa” per leche non rispettano gli impegni presi. E, pur esprimendo il sostegno italiano al progetto Covax per condividere il vaccino anti-Covid con i Paesi a basso reddito, ha fatto notare che non è il momento di fare donazioni: è una questione di credibilità nei confronti dei cittadini europei, visti i ritardi nelle vaccinazioni e i problemi con le ...

