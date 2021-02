Covid, nel mondo oltre 2,5 milioni di morti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono oltre 113 milioni i casi di coronavirus diagnosticati nel mondo dall’inizio della pandemia e i morti sono più di 2,5 milioni. I dati riportati dalla Johns Hopkins University parlano di 113.002.186 contagi e 2.507.624 decessi a livello globale. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito: i casi accertati sono 28.413.373 con 508.307 morti. Dopo gli Usa, è il Brasile il paese al mondo con più vittime da Coronavirus (sono 251.498) seguito dal Messico (183.692), India (156.825) e Regno Unito (122.303). L’Italia è il sesto paese al mondo per decessi, a quota 96.974. Per quanto riguarda il numero di casi Covid dall’inizio della pandemia, dopo gli Stati Uniti ci sono l’India (11.063.491 contagi), il Brasile (10.390.461) e la Gran ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono113i casi di coronavirus diagnosticati neldall’inizio della pandemia e isono più di 2,5. I dati riportati dalla Johns Hopkins University parlano di 113.002.186 contagi e 2.507.624 decessi a livello globale. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito: i casi accertati sono 28.413.373 con 508.307. Dopo gli Usa, è il Brasile il paese alcon più vittime da Coronavirus (sono 251.498) seguito dal Messico (183.692), India (156.825) e Regno Unito (122.303). L’Italia è il sesto paese alper decessi, a quota 96.974. Per quanto riguarda il numero di casidall’inizio della pandemia, dopo gli Stati Uniti ci sono l’India (11.063.491 contagi), il Brasile (10.390.461) e la Gran ...

repubblica : Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli… - petergomezblog : #Covid, in #Lombardia 4.243 contagi in 24 ore: picco di casi nel Milanese (1.072) e nel Bresciano (973). Altri 44 d… - Agenzia_Ansa : La 'variante inglese' del virus Sars-CoV-2 potrebbe avere una maggiore trasmissibilità rispetto alle altre perché q… - GiovannaBarresi : RT @AugustoMinzolin: Vanno a rilento vaccinazioni per 80-70 anni ma già sono cominciate quelle per i magistrati. Il paradosso che per il Pa… - Penultimo6 : RT @jacketizi: Riposa in pace e non voglio aggiungere altro perché questa persona è una delle tante persone che i potenti hanno sulla loro… -