Convocati Parma per lo Spezia: due assenze per mister D’Aversa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro lo Spezia: due assenze pesanti per D’Aversa. Ecco la lista completa Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro lo Spezia: due assenze pesanti per il Parma, ovvero quelle di Gervingo e Zirkzee. La lista completa. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti;Centrocampisti: Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Karamoh, Man, Mihaila. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Robertoha diramato la lista deiper la gara contro lo: duepesanti per. Ecco la lista completa Robertoha diramato la lista deiper la gara contro lo: duepesanti per il, ovvero quelle di Gervingo e Zirkzee. La lista completa. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti;Centrocampisti: Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Karamoh, Man, Mihaila. Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #SpeziaParma, i convocati di #DAversa - calciodangolo_ : ??#SpeziaParma, i convocati di #D'Aversa: fuori #Gervinho e #Zirkzee. C'è #Valenti? - JuriLertora : #SpeziaParma #Parma , sono 24 i calciatori convocati: out Pellè, Gervinho, Inglese e Zirkzee - - calciodangolo_ : ??#ParmaUdinese, i convocati di #Gotti: non ce la #Deulofeu, ok #Pereyra? - sportparma : Parma-Udinese: convocati e probabili formazioni -