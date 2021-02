Bologna, Giardini Margherita presi d’assalto alla vigilia della zona arancione scuro (Di venerdì 26 febbraio 2021) BOLOGNA – Alla vigilia del passaggio alla zona arancione scuro di Bologna, il parco dei Giardini Margherita, il più grande e importante in città, è letteralmente preso d’assalto da centinaia di persone, soprattutto giovani e giovanissimi. Complice anche il bel tempo e le temperature miti, infatti, in tantissimi hanno sfruttato l’ultimo giorno di zona gialla per potersi incontrare al parco. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) BOLOGNA – Alla vigilia del passaggio alla zona arancione scuro di Bologna, il parco dei Giardini Margherita, il più grande e importante in città, è letteralmente preso d’assalto da centinaia di persone, soprattutto giovani e giovanissimi. Complice anche il bel tempo e le temperature miti, infatti, in tantissimi hanno sfruttato l’ultimo giorno di zona gialla per potersi incontrare al parco.

