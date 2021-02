Su autostrade e rete unica si decide la politica industriale di Draghi. Scrive Debenedetti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non bastasse quello del divieto di licenziamento, la lista dei temi ereditati dal governo Draghi in materia di rapporti con l’industria è affollata di problemi. Due spiccano tra tutti, la rete telefonica e la rete autostradale: da come verranno affrontati e risolti si capirà qual è la politica del governo Draghi su un tema cruciale, di politica economica ma non solo: il ruolo e il peso del capitale pubblico nelle imprese. Per ora abbiamo quello che il premier disse nel discorso per la fiducia: “Il ruolo dello Stato e il perimetro dei suoi interventi dovranno essere valutati con attenzione. Compito dello Stato è di utilizzare le leve della spesa per ricerca e sviluppo, dell’istruzione e della formazione, della regolamentazione , dell’incentivazione, della tassazione.” Entrambi i temi, ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non bastasse quello del divieto di licenziamento, la lista dei temi ereditati dal governoin materia di rapporti con l’industria è affollata di problemi. Due spiccano tra tutti, latelefonica e laautostradale: da come verranno affrontati e risolti si capirà qual è ladel governosu un tema cruciale, dieconomica ma non solo: il ruolo e il peso del capitale pubblico nelle imprese. Per ora abbiamo quello che il premier disse nel discorso per la fiducia: “Il ruolo dello Stato e il perimetro dei suoi interventi dovranno essere valutati con attenzione. Compito dello Stato è di utilizzare le leve della spesa per ricerca e sviluppo, dell’istruzione e della formazione, della regolamentazione , dell’incentivazione, della tassazione.” Entrambi i temi, ...

Know4Innovation : RT @guidaautonoma: Autostrade Venete: accordo con @Mobileye per il monitoraggio della rete con l'IA - startzai : RT @guidaautonoma: Autostrade Venete: accordo con @Mobileye per il monitoraggio della rete con l'IA - RobotConsumer : RT @guidaautonoma: Autostrade Venete: accordo con @Mobileye per il monitoraggio della rete con l'IA - guidaautonoma : Autostrade Venete: accordo con @Mobileye per il monitoraggio della rete con l'IA - SiciliaReporter : “Sui circa 300 chilometri di rete gestita dal Consorzio autostrade siciliane, ente vigilato dalla Regione, verrà a… -

Ultime Notizie dalla rete : autostrade rete Genova Pra', quel rombo dei tir nel tinello: "Senza barriere antirumore è l'inferno" Dopo quel momento Autostrade ha cominciato a rimuovere i pannelli sulla rete ligure: e la sorte è toccata a fine 2020 anche a quelli nei quartieri di Pra' e Palmaro, che non sono ancora stati ...

Sicilia, autostrade gratis per i veicoli a biocarburante "Sui circa 300 chilometri di rete gestita dal Consorzio autostrade siciliane , ente vigilato dalla Regione, verrà a breve introdotta l'esenzione totaledal pagamento del pedaggio per i veicoli alimentati a biocarburante . Era un ...

Autostrade Venete: accordo con Mobileye per il monitoraggio della rete con l'IA HDmotori TELT Lyon-Turin, confermati i vertici - Entro il 2021 l'appalto lavori tunnel di base TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin - in corso le gare per i lavori del tunnel di base per un valore totale di oltre 3 miliardi di euro; nel 2021 saranno appaltati tutti i lavori per l’intero tunnel di ...

Castelnuovo di Porto – Nasce il nuovo polo logistico Dal prossimo luglio partirà, lungo la via Tiberina, il primo insediamento del polo logistico di Castelnuovo di Porto, ovvero del polo produttivo nato dal Piano Urbanistico per lo sviluppo delle aree l ...

Dopo quel momentoha cominciato a rimuovere i pannelli sullaligure: e la sorte è toccata a fine 2020 anche a quelli nei quartieri di Pra' e Palmaro, che non sono ancora stati ..."Sui circa 300 chilometri digestita dal Consorziosiciliane , ente vigilato dalla Regione, verrà a breve introdotta l'esenzione totaledal pagamento del pedaggio per i veicoli alimentati a biocarburante . Era un ...TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin - in corso le gare per i lavori del tunnel di base per un valore totale di oltre 3 miliardi di euro; nel 2021 saranno appaltati tutti i lavori per l’intero tunnel di ...Dal prossimo luglio partirà, lungo la via Tiberina, il primo insediamento del polo logistico di Castelnuovo di Porto, ovvero del polo produttivo nato dal Piano Urbanistico per lo sviluppo delle aree l ...