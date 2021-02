La Giraldi lascia la Regione. Da marzo sarà alla struttura speciale per la ricostruzione. Ecco chi arriva al suo posto

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ANCONA - Diciamo che era nell'aria dal 29 gennaio da quando nel servizio della Segreteria regionale è uscito un decreto dal titolo 'schema di avviso per il conferimento dell'incarico di direzione ...

Ultime Notizie dalla rete : Giraldi lascia

Corriere Adriatico

Più probabile che tra gentiluomini si sia trovata una terza e più morbida strada nella quale la Regione ha favorito l'uscita diverso un incarico più prestigioso. La strada per Roma La strada ......50 Pierluigi: «Siamo felici a metà leggendo dello stralcio di ... a noi sembra la solita presa di tempo chepresagire tempi biblici per iniziare e completare le ...ANCONA - Diciamo che era nell’aria dal 29 gennaio da quando nel servizio della Segreteria regionale è uscito un decreto dal titolo “schema di avviso per il ...