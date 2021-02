Covid, AstraZeneca: 'Consegneremo 40 milioni di dosi entro marzo' (Di giovedì 25 febbraio 2021) AstraZeneca consegnerà solo 40 milioni di dosi del suo vaccino anti - Covid ai Paesi dell'Ue entro la fine di marzo, rispetto agli 80 - 100 milioni che si era impegnata a consegnare secondo il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021)consegnerà solo 40didel suo vaccino anti -ai Paesi dell'Uela fine di, rispetto agli 80 - 100che si era impegnata a consegnare secondo il ...

