Amici 20 | nuovi provvedimenti per casa sporca | chi salta la puntata sabato

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La produzione ha deciso di punire di nuovo gli allievi per lo scarso ordine tenuto in casetta: era già successo due mesi fa L'articolo proviene da Gossip e Tv.

NicolaCaputo : Voglio augurare , Buon lavoro a @TeresaBellanova e @IvanScalfarotto. Due cari amici, due belle persone, che con abn… - umbertoliuzzo : RT @NicolaCaputo: Voglio augurare , Buon lavoro a @TeresaBellanova e @IvanScalfarotto. Due cari amici, due belle persone, che con abnegazio… - i7185 : @Riccardi_FVG @M_Fedriga @serenaTonel @Petiziol @TgrRaiFVG @SergioBini68 @Sandra_Savino @staff_M_Fedriga In risalit… - i7185 : @Riccardi_FVG In risalita pericolosa di nuovo i contagi...girando noto comportamenti poco rassicuranti nei tavolini… - Wuschelschrube1 : RT @Nadiaita1: Buongiorno, sono una giovane bellissima fanciulla...ho un profilo qui perché spero di conoscere nuovi amici ???? Scrivimi or… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici nuovi

Il Piccolo

La produzione ha deciso di punire di nuovo gli allievi per lo scarso ordine tenuto in casetta: era già successo due mesi ...La percentuale deipositivi sui tamponi fatti da ieri è del 3,4%, i pazienti ricoverati in ...rispetto alla classica zona arancione è anche il divieto di andare a trovare parenti enelle ...Nell’isola i nuovi positivi sono oggi 613 su 25.187 tamponi processati ... questo virus adesso c'è il vaccino ed è giusto farlo. Durante la guerra c'erano amici e nemici, qui combattiamo tutti dalla ...Covid in Italia , il bollettino di oggi - giovedì 25 febbraio - riferisce di 19.886 nuovi casi di contagio e 308 morti . I ...