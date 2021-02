Pechino sta facendo tabula rasa a Hong Kong (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A Pechino, i risultati delle ultime elezioni distrettuali di Hong Kong non sono mai andati giù. In quell’occasione, infatti, Il 90% dei 452 seggi dei 18 consigli distrettuali di Hong Kong finì ai rappresentanti dell’opposizione democratica. I consigli distrettuali sono dei consigli comunali che si occupano di questioni amministrative eminentemente locali, ma comunque lo smacco per il potente PCC, il Partito Comunista Cinese che governa con mano di ferro in Cina ormai da oltre 70 anni, è stato di quelli che non si possono dimenticare. Per questo adesso il Governo della ex colonia britannica, capeggiato dalla contestata governatrice Carrie Lam, che molti ritengono un fantoccio nelle mani di Pechino, ha deciso che d’ora in avanti Hong Kong dovrà essere ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A, i risultati delle ultime elezioni distrettuali dinon sono mai andati giù. In quell’occasione, infatti, Il 90% dei 452 seggi dei 18 consigli distrettuali difinì ai rappresentanti dell’opposizione democratica. I consigli distrettuali sono dei consigli comunali che si occupano di questioni amministrative eminentemente locali, ma comunque lo smacco per il potente PCC, il Partito Comunista Cinese che governa con mano di ferro in Cina ormai da oltre 70 anni, è stato di quelli che non si possono dimenticare. Per questo adesso il Governo della ex colonia britannica, capeggiato dalla contestata governatrice Carrie Lam, che molti ritengono un fantoccio nelle mani di, ha deciso che d’ora in avantidovrà essere ...

