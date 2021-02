Governo accelera su nuovo decreto | linea rigore o aperturista?

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Da una parte il parere – certamente vincolante – dei tecnici, dall’altra le richieste, sempre più pressanti, non solo delle Regioni ma anche della stessa maggioranza di centrodestra, di far ripartire attività rimaste chiuse (palestre e piscine) o soggette a limitazioni di orari (ristoranti). Illavora ai nuovi provvedimenti guardando alla tabella dei dati: oltre il 30% delle infezioni Covid nel nostro Paese è dovuto alla variante inglese che, secondo quanto riferito dagli esperti, a metà marzo sarà predominante. Di questo si è parlato nella riunione di ieri tra il Premier Mario Draghi, alcuni ministri e gli esperti Silvio Brusaferro, Agostino Miozzo e Franco Locatelli. Sul tavolo, ovviamente, il dossier Covid. Non abbiamo parlato di riaperture, se ne parlerà in un’altra occasione. Venerdì ci sarà una nuova fotografia della situazione e poi vedremo. Abbiamo ...

Certo poi a ogni mancata riapertura il governo sarà chiamato a valutare i corrispondenti ristori per le categorie. E all'inizio della settimana prossima il decreto economico potrebbe andare in Cdm.