"Covid, il governo Conte ha ingannato l'Oms". L'inchiesta del Guardian e il documento che inchioda l'Italia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tre settimane prima che venisse confermato il caso del paziente 1 di Codogno, l'Italia avrebbe trasmesso delle comunicazioni false ingannando l'Oms. Questo quanto viene riportato sul Guardian. Il 4 febbraio del 2020, secondo la testata inglese, con un rapporto di auovalutazione sullo stato di preparazione per rispondere a un'emergenza sanitaria pubblica, l'autore del documento avrebbe collocato e quindi dichiarato l'Italia al quinto livello, ovvero il più alto. Essere posizionati al quinto livello significa che il "meccanismo di coordinamento della risposta alle emergenze del settore sanitario e il sistema di gestione degli incidenti collegato a un centro operativo nazionale di emergenza sono stati testati e aggiornati regolarmente". Ma oramai è ben noto il fatto che lo scorso anno il piano ...

