Udinese-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

Il primo punto di Cannavaro sulla panchina dell’Udinese è arrivato su un campo ostico come quello del Bologna e i friulani erano andati in vantaggio con Payero alla fine del primo tempo prima di farsi raggiungere dagli emiliani che nella ripresa sono rimasti in inferiorità numerica. Risultato che ... Continua a leggere>>

Napoli, 5 maggio 2024 - Vincere per l'onore, con le restanti gare con il tricolore cucite sul petto da disputare al meglio, per la classifica, con l'Europa (più o meno nobile) nel mirino e anche per il futuro, discorso che riguarda da vicino in particolare Francesco Calzona, che da qui a fine ... Continua a leggere>>