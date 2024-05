Cosimo dei Medici il vecchio e la bonifica del Pantano

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 6 maggio 2024) I rapporti che legavano gli Estensi di Ferrara e la famiglia fiorentina erano all’inizio dovuti da una necessaria fornitura di sale, grande risorsa delle famiglie dell’Adriatico, come i Malatesta di Ravenna. All’inizio del Ducato di1437 dopo qualche anno in visita ad Arezzo vide la situazione semipaludosa dele di tutta la zona Giotto, erano cedute da anni le opere di sanamento dell’epoca imperiale romana: la Parata che convogliava le acque per le naumachie dell’anfiteatro e le grandi vasche tra il Corso Italia e Via Margaritone, oltre che la grande vasca di contenimento nella zona sotto la Pace, di Soldino. Vista la situazione idreologica fece trasferire una intera famiglia ditori di Comacchio in zona concedendogli tutta la proprietà dalle montagne ad est della città fino a quasi alle mura, se avessero ...