L’ingegnere della Lamborgini stroncato a 32 anni da un’infezione in vacanza in Scozia - la gamba nera e la polmonite | Stava benissimo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sarebbe stataa stroncare Mauro Carminati, il 32enne ingegnereLamborghini morto lo scorso 3 maggio a Edimburgo.matematico originariobergamasca era arrivato inda pochi giorni, dove aveva intenzione di godersi una breve. Carminati abitava a Crevalcore e lavorava nello stabilimentoLamborghini a Sant’Agata Bolognese. Dall’Italia era partito lo scorso 26 aprile e doveva rientrare dopo cinque giorni. Come racconta il CorriereSera, poco dopo essere arrivato in, il 32enne si è accorto di un gonfiore alla, che in breve sarebbe diventata. Quando però ha deciso di andare in ospedale, l’infezione era peggiorata, al punto da ...