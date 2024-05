Tornare bambini | Il microscopio digitale Diprogress M2 è una delle cose più divertenti che abbiamo provato

Leggi tutta la notizia su dday

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si chiama, ma per chi ha qualche capello bianco, funziona come "macchina del tempo": si torna ragazzi sperimentatori ma questa volta con molta più comodità rispetto al classico kit ottico per l'esplorazione del micromondo. Alimentazione a batteria, connettività Wi-Fi e possibilità quindi di essere inviare le immagini deldirettamente a un TV o una LIM. Promosso anche per l'uso didattico in classe...