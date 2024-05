Preghiera del mattino del 6 Maggio 2024 | Rafforzami nella testimonianza

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenzanostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre ... Continua a leggere>>

Monache di Arpino tra preghiere all’alba e corsi spirituali on line, la clausura ai tempi di Internet: «Non possiamo vivere isolate» - La preghiera e il lavoro, come si fa da secoli secondo l’antica regola benedettina, ma ora mail e corsi spirituali on line. Così si è adeguata ai tempi di Internet la vita ... Continua a leggere>>

Napoli e la trepidante attesa per San Gennaro | Il sangue si scioglie: è il primo miracolo dell’anno - L’attesa del miracolo della liquefazione del sangue, accompagnata dalla tradizionale processione e dalle insistenti preghiere dei fedeli che invocano il Santo. Continua a leggere>>

Ordinato a Milano il più giovane vescovo d'Italia - MILANO, 04 MAG - È stato l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a presiedere oggi la cerimonia in Duomo durante la quale è stato ordinato arcivescovo Flavio Pace, già sotto segretario del D ... Continua a leggere>>