Cannelloni napoletani al forno | gustosissimi

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 6 maggio 2024) Isono un primo partenopeo incredibilmente gustoso. Ivengono farciti con carne macinata, ricotta, mozzarella e sugo di pomodoro, meglio, ovviamente se di San Marzano! Dovremo, quindi, prima preparare il ripieno rosolandolo in padella e poi procedere all’assemblaggio, perché il nostro piatto cuoce in, coperto sotto una coltre invitante di passata. Tutto il profumo e il sapore della Campania si faranno apprezzare in ogni boccone! Tra l’altro, possiamo anche prepararli il giorno prima, cuocerli e lasciarli insaporire per bene, saranno ancora più gustosi. Che ne dite di metterci ai fornelli e prepararla insieme? Si comincia!al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 1 confezione di ...