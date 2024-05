(Di lunedì 6 maggio 2024) “the” trasporta i giocatori in un mondo straordinario, dove il piccolo diventa grandioso e l’ordinario si trasforma in una sfida epica. In questo survival game dalle dimensioni ridotte, ci troviamo immersi nella Terra dei Piccoli, un microcosmo vibrante che cattura l’immaginazione e offre un’esperienza avvincente.La trama ci introduce nel ruolo di Vanguard, un coraggioso membro del Piccolo Popolo incaricato di una missione vitale: trovare una cura per la regina gravemente malata. Questo punto di partenza offre un’atmosfera urgente e coinvolgente, aggiungendo profondità alla nostra avventura microscopica. Il vero trionfo di “” risiede nell’esplorazione microscopica. Attraversiamo foreste dense, paludi pericolose e rovine ...

smalland survive The Wilds: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot - In “smalland: survive the Wilds”, il piccolo diventa grandioso, e l’ordinario si trasforma in straordinario. Questo survival game ci immerge in un mondo ... Continua a leggere>>

smalland survive the Wilds VR Official Launch Trailer - smalland: survive the Wilds VR is a VR action-adventure RPG developed by Merge Games. Players will explore, scavenge, craft, and build as you fight to gain a foothold in this ... Continua a leggere>>

‘smalland: survive the Wilds VR’ Arrives on Quest, Serving up a VR Spin-off of the Popular Indie Game - survive the Wilds (2024) launched out of Steam Early Access back in February, bringing its big 1.0 update on PC along with a fresh version for Xbox and PlayStation. Now the studio launched a VR-native ... Continua a leggere>>