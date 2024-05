L’incaprettamento - cos’è | venti morti in 15 ann - solo due Stati lo vietano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) New York, 6 maggio 2024 – Tredici infiniti minuti a pancia in giù, con le mani dietro la schiena, legate ai piedi con una cintura di nylon. Così sarebbe stato immobilizzato Matteo Falcinelli, lo studente spoletino della Florida International University barbaramente arrestato dagli agenti della polizia di Miami nella notte tra il 24 e il 25 febbraio scorsi. In italiano la tecnica è nota come incaprettamento, terminologia che richiama soprattutto le macabre punizioni mafiose contro i traditori (in quel caso, si passava solitamente la corda attorno al collo della vittima in modo da essere sicuri che questa soffocasse). NegliUniti l’espressione hog-tie richiama una pratica che moltisi apprestano ad abolire o di fatto non la insegnano più nelle accademie di polizia. L’immobilizzazione ha una sua derivazione di origine animale e attiene ...