Putt*** e pennivendoli - Conte dimentica tutto | l' ultimo imbarazzante autogol del grillino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il personaggio è scaltro, sguiscia e si reinventa, strizza l'occhio a destra e poi cerca di scalare la sinistra.Ma sopratquando è necessario, omette. O peggio mistifica. Il soggetto in questione è Giuseppe, il presunto “avvocato del popolo” che ha commentato con toni apocalittici il declassamento di cinque posizioni dell'Italia nella classifica di Reporters Sans Frontières sulla libertà di stampa, dalla 41esima alla 46esima piazza. «Al di là delle classifiche, sappiamo che il diritto all'informazione libera in Italia è sempre più compromesso. Fra editori impuri, leggi bavaglio per i giornalisti e concentrazioni nelle mani di pochi, il rischio crescente è il dilagare del pensiero unico, ossequioso alle forze dominanti, con lo svuotamento del diritto di critica e il sopravvento di una propaganda mascherata da libera ...