Covid-19 | aumentato il consumo di alcolici o no?

Ovviamente, da quando è arrivato il Covid, le persone bevono molto meno nei bar e nei ristoranti a causa dei blocchi. E c'è questa idea che senza molto da fare le persone restino a casa a bere, a guardare programmi televisivi e in genere a sciogliersi sui loro divani. E questo potrebbe diventare un problema per la salute pubblica in futuro, a causa della peggiore salute mentale e fisica. Certo, ci sono altre cose che potresti fare a casa: fare esercizio e chiamare i tuoi amici per chat video. Ma molti ricorrono invece alle bevute occasionali. Gli scienziati hanno analizzato i dati sul consumo di alcol in Scozia, Inghilterra e Galles mettendo a comparazione tutto un periodo che va da gennaio 2017 a luglio 2020. Questo periodo di ricerca ha permesso agli scienziati di vedere se stiamo bevendo più o meno durante i blocchi Covid-19.

