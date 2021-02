Draghi ha lasciato i dadi in mano alla politica, sottosegretari alla stretta finale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Blindati i ministeri chiave (Economia, Transizione ecologica, innovazione tecnologica e Giustizia), Mario Dragi ha lasciato in mano alla politica i dadi per la partita dei sottosegretari e che difficilmente si concluderà oggi. E per due motivi. Primo, perché ufficialmente il tema non è all'ordine del giorno del Cdm convocato oggi. Secondo - motivo più plausibile - perché la guerriglia politica scoppiata all'interno del M5s ha scomposto il puzzle delle 40-42 poltrone. Quindi, se ne riparlerebbe mercoledì. Un fatto è certo, i partiti, rischiano ancora una volta di fare i conti senza l'oste. Perché nel loro egoismo politico, hanno già messo il proprio cappello su tutti i posti da sottosegretario, non tenendo conto che di certo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Blindati i ministeri chiave (Economia, Transizione ecologica, innovazione tecnologica e Giustizia), Mario Dragi hainper la partita deie che difficilmente si concluderà oggi. E per due motivi. Primo, perché ufficialmente il tema non è all'ordine del giorno del Cdm convocato oggi. Secondo - motivo più plausibile - perché la guerrigliascoppiata all'interno del M5s ha scomposto il puzzle delle 40-42 poltrone. Quindi, se ne riparlerebbe mercoledì. Un fatto è certo, i partiti, rischiano ancora una volta di fare i conti senza l'oste. Perché nel loro egoismo politico, hanno già messo il proprio cappello su tutti i posti dao, non tenendo conto che di certo ...

NicolaPorro : Durante il primo cdm, #Draghi ha dato una disposizione chiara ai suoi #ministri. Ecco la frase che ha lasciato tutt… - Giorgio87363972 : hanno lasciato a Draghi il 50% di lavoro che dovrà affrontare, già svolto. ?????? - Willi_Shake_01 : @LeoWh1te_ Sempre la stessa storia, da dodici mesi a questa parte, non son più credibili. Draghi ha ripreso, nel s… - fabrizio_merlo : RT @FabioIacontino: La vita ci vuole Vigili e come ben si sa a Dio non manca l'ironia. La situazione si fa critica perché purtroppo la Sper… - roibba : RT @intuslegens: Draghi ha lasciato Speranza alla salute. Ha fatto ministro Colao, quello che vuole piegarvi abolendo il contante. Credete… -