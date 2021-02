Castel San Giorgio, controlli della municipale anche con il drone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel San Giorgio (Sa) – È stato utilizzato anche un drone per ispezionare le aree di montagna e sono stati controllati in strada circa 200 veicoli. Gli agenti di polizia municipale, agli ordini del comandante Giuseppe Contaldi, su volontà anche del sindaco Paola Lanzara, sono stati impegnati nella giornata di ieri in controlli tesi a verificare il rispetto delle norme anti covid e ad evitare che si formassero assembramenti sul territorio. Con l’ausilio di un drone sono state ispezionate dagli uomini di Contaldi le zone montuose, nello specifico la zona di via Del Castello. Sono state controllati circa 200 veicoli, oltre il 90% delle persone fermate erano residenti nel comune di Castel ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Sa) – È stato utilizzatounper ispezionare le aree di montagna e sono stati controllati in strada circa 200 veicoli. Gli agenti di polizia, agli ordini del comandante Giuseppe Contaldi, su volontàdel sindaco Paola Lanzara, sono stati impegnati nella giornata di ieri intesi a verificare il rispetto delle norme anti covid e ad evitare che si formassero assembramenti sul territorio. Con l’ausilio di unsono state ispezionate dagli uomini di Contaldi le zone montuose, nello specifico la zona di via Dello. Sono state controllati circa 200 veicoli, oltre il 90% delle persone fermate erano residenti nel comune di...

tvoggi : CASTEL SAN GIORGIO: CONTROLLI CON IL DRONE E’ stato utilizzato anche un drone per ispezionare le aree di montagna e… - TrafficoA : A14 - Castel San Pietro-Bologna - Scorta Veicoli A14 bologna-Taranto Scorta veicoli tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro... - 365dayswithmary : Beata Vergine di Poggio (Castel San Pietro Terme, Bologna, Emilia Romagna, Italy) , 1550 - February 22. On... - TrafficoA : A14 - Castel San Pietro-Imola - Nebbia A14 bologna-Taranto Nebbia tra Castel San Pietro e Imola con visibilita' 100 metri - JackMagico : Ho conosciuto un ragazzo che parlava napoletano in modo strano, mi ha detto che vive e lavora a Castel San Giorgio… -