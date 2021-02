America’s Cup, i foil piatti di New Zealand e le vele Batman: vantaggi e svantaggi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mancano 11 giorni all’inizio della Finale di America’s Cup tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand, ma l’attesa è già spasmodica. Cresce in particolare la curiosità di vedere all’opera i Defender padroni di casa, per capire se saranno in grado di sfoderare prestazioni inarrivabili o se Luna Rossa avrà quantomeno la chance di giocarsela. La storia insegna che negli ultimi due decenni i maori hanno sempre rifilato delle severe lezioni alla compagine italiana. Di sicuro i neozelandesi hanno sviluppato una barca molto estrema, studiando soluzioni sorprendenti ed avveniristiche. In una diretta di “Velisti su Facebook” è intervenuto anche Silvio Arrivabene, designer di American Magic che ha spiegato un dettaglio importante relativo alla randa: “La funzione di chiudere la randa con lo scafo penso sia stata realizzata molto bene da New ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mancano 11 giorni all’inizio della Finale diCup tra Luna Rossa ed Emirates Team New, ma l’attesa è già spasmodica. Cresce in particolare la curiosità di vedere all’opera i Defender padroni di casa, per capire se saranno in grado di sfoderare prestazioni inarrivabili o se Luna Rossa avrà quantomeno la chance di giocarsela. La storia insegna che negli ultimi due decenni i maori hanno sempre rifilato delle severe lezioni alla compagine italiana. Di sicuro i neozelandesi hanno sviluppato una barca molto estrema, studiando soluzioni sorprendenti ed avveniristiche. In una diretta di “Velisti su Facebook” è intervenuto anche Silvio Arrivabene, designer di American Magic che ha spiegato un dettaglio importante relativo alla randa: “La funzione di chiudere la randa con lo scafo penso sia stata realizzata molto bene da New ...

