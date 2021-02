Il medico che ha curato il 'paziente 1': "La lezione del Covid: eravamo felici e non lo spaevamo" (Di sabato 20 febbraio 2021) È il 21 febbraio 2020. Il Policlinico “San Matteo” di Pavia riceve una telefonata dai colleghi di Codogno: “Potete accettare un paziente? Ha trentotto anni, presenta febbre alta e polmonite interstiziale”. La risposta è affermativa, nella notte i sanitari organizzano il viaggio in ambulanza. Alle prime luci dell’alba, l’équipe pavese accoglie Mattia Maestri, colui che nel nostro Paese e nel mondo sarà conosciuto come “paziente 1”, il primo italiano risultato positivo al Covid. Tra i medici che lo attendono c’è Raffaele Bruno, direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Matteo che oggi, a un anno da quei difficili giorni, si racconta all’HuffPost. “All’arrivo nel nostro ospedale, il quadro clinico di Mattia era già molto critico”, ricorda l’infettivologo. “Grazie all’intuizione della dottoressa Annalisa Malara, collega ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) È il 21 febbraio 2020. Il Policlinico “San Matteo” di Pavia riceve una telefonata dai colleghi di Codogno: “Potete accettare un? Ha trentotto anni, presenta febbre alta e polmonite interstiziale”. La risposta è affermativa, nella notte i sanitari organizzano il viaggio in ambulanza. Alle prime luci dell’alba, l’équipe pavese accoglie Mattia Maestri, colui che nel nostro Paese e nel mondo sarà conosciuto come “1”, il primo italiano risultato positivo al. Tra i medici che lo attendono c’è Raffaele Bruno, direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Matteo che oggi, a un anno da quei difficili giorni, si racconta all’HuffPost. “All’arrivo nel nostro ospedale, il quadro clinico di Mattia era già molto critico”, ricorda l’infettivologo. “Grazie all’intuizione della dottoressa Annalisa Malara, collega ...

