Juventus, escluse lesioni per Chiellini: il punto sugli infortunati (Di giovedì 18 febbraio 2021) Esami confortanti per Chiellini ma Juventus in totale emergenza: contro il Crotone, Pirlo dovrà reinventare la formazione Non è grave l’infortunio al polpaccio di Giorgio Chiellini: Pirlo può accennare un sorriso dopo la disastrosa prova di ieri sera contro il Porto. Tramite un comunicato ufficiale, il club bianconero ha reso noti gli esiti degli esami: “Giorgio Chiellini è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Chiellini che, in ogni caso, salterà il prossimo impegno casalingo contro il Crotone: ma il veterano della Vecchia Signora non sarà l’unico a non prender parte alla partita di campionato. Pirlo, infatti, si ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021) Esami confortanti permain totale emergenza: contro il Crotone, Pirlo dovrà reinventare la formazione Non è grave l’infortunio al polpaccio di Giorgio: Pirlo può accennare un sorriso dopo la disastrosa prova di ieri sera contro il Porto. Tramite un comunicato ufficiale, il club bianconero ha reso noti gli esiti degli esami: “Giorgioè stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno esclusomuscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.che, in ogni caso, salterà il prossimo impegno casalingo contro il Crotone: ma il veterano della Vecchia Signora non sarà l’unico a non prender parte alla partita di campionato. Pirlo, infatti, si ...

