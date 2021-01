Manchester United-Sheffield | a Solskjær non basta Maguire | il tweet di Rio Ferdinand infiamma il web

Leggi su mediagol

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Debacle interna all'Old Trafford per gli uomini di Ole Gunnar.Premier League, cade il: Red Devils battuti dallo, pari tra Everton e Leicester. La classifica aggiornataAlnon èta la rete diper quella che sarebbe stata una vittoria fondamentale per continuare la corsa al titolo inglese, che ormai manca dalla stagione 2012-2013. Troppa attesa per un club costruito per vincere e tutto ciò non fa che aumentare aspettative e speranze di tifosi ed addetti ai lavori. Chi è stata una vera e propria bandiera dei Red Devils è Rio, che ha vestito la maglia della fredda cittadina inglese dal 2002 al 2014. Per l'ex QPR sono sei i scudetti vinti con la maglia del ...