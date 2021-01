Lewandowski senza limiti: “Ogni anno sto meglio. Non sento il peso dell’età” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Robert Lewandowski non si accontenta di aver vinto tutto a livello di club nella passata stagione e di aver ricevuto il premio The Best. L'attaccante polacco del Bayern Monaco ha parlato ai canali ufficiali del club bavarese in merito alla sua voglia di migliorare ed essere sempre più forte.Lewandowski: "Non sento la mia età"caption id="attachment 1004237" align="alignnone" width="756" Lewandowski (getty images)/captionNon si nasconde e lo dice con estrema serenità Lewandowski: "Non sento di avere la mia età". Il bomber, ormai 32enne, ma nel pieno della maturità calcistica, vuole di più e non ha intenzione di fermarsi sia a livello personale che di club: "Ogni anno sento dire che sono il miglior Lewandowski di sempre. ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 28 gennaio 2021) Robertnon si accontenta di aver vinto tutto a livello di club nella passata stagione e di aver ricevuto il premio The Best. L'attaccante polacco del Bayern Monaco ha parlato ai canali ufficiali del club bavarese in merito alla sua voglia di migliorare ed essere sempre più forte.: "Nonla mia età"caption id="attachment 1004237" align="alignnone" width="756"(getty images)/captionNon si nasconde e lo dice con estrema serenità: "Nondi avere la mia età". Il bomber, ormai 32enne, ma nel pieno della maturità calcistica, vuole di più e non ha intenzione di fermarsi sia a livello personale che di club: "dire che sono il migliordi sempre. ...

