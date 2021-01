Vaccino Covid, Sanofi accetta di produrre Pfitzer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sanofi ha accettato di produrre milioni di dosi di Vaccino contro il coronavirus di BioNTech SE e Pfizer in una collaborazione insolita per accelerare gli sforzi di vaccinazione La casa farmaceutica francese darà a BioNTech l’accesso a un impianto di produzione a Francoforte, che inizierà a fornire dosi questa estate. Nell’accordo sono previsti più di 125 milioni di dosi di Vaccino. L’impegno di Sanofi è dovuto anche poiché il suo tentativo di produrre un Vaccino Covid è fallito, il che significa che non sarà pronto entro l’estate come inizialmente previsto. L’accordo con BioNTech consente all’Europa di recuperare parte della perdita. Sanofi dal canto suo ha fatto sapere che l’accordo non significa che ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021)hato dimilioni di dosi dicontro il coronavirus di BioNTech SE e Pfizer in una collaborazione insolita per accelerare gli sforzi di vaccinazione La casa farmaceutica francese darà a BioNTech l’accesso a un impianto di produzione a Francoforte, che inizierà a fornire dosi questa estate. Nell’accordo sono previsti più di 125 milioni di dosi di. L’impegno diè dovuto anche poiché il suo tentativo diunè fallito, il che significa che non sarà pronto entro l’estate come inizialmente previsto. L’accordo con BioNTech consente all’Europa di recuperare parte della perdita.dal canto suo ha fatto sapere che l’accordo non significa che ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Covid, svolta di Sanofi: produrrà il vaccino Pfizer/BioNTech. 125 milioni di dosi al l’Ue ... Il Sole 24 ORE Covid: Kyriakides, non esiste clausola priorità in accordo con AstraZeneca

Queste sono persone, con le famiglie, con gli amici e i colleghi che sono tutti colpiti", ha detto. "Le aziende farmaceutiche, sviluppatori di vaccini, hanno responsabilità morali, sociali e ...

Covid: a Reggio Emilia 180 guarigioni, 132 nuovi contagi e 3 morti

REGGIO EMILIA – Stando a quanto reso noto da Regione e Ausl locale, ci sono 132 nuovi casi di positività al Coronavirus tra città e provincia rispetto al dato di ieri, di cui 46 sintomatici. A differe ...

