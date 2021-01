Questo governo ha annientato il ceto medio | due lezioni per uscire dalla crisi                

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Gli antichi greci, la civiltà più eletta della Storia, più limpida, ben precisata, la civiltà che ha separato la religionefilosofia, disprezzavano, schifandosene, coloro i quali si dedicavano a far denaro per fare altro denaro. Platone, a riguardo, è un giudice impietosissimo. Ma senza idealizzare, perfino nel Rinascimento continuava questa mentalità; e addirittura coloro che si dedicavano al denaro per fare denaro, erano tacciati di incapacità a godere la vita; a usare il denaro per lo scopo sommo dell’esistenza: la felicità, l’arte, l’amore. La lezione dei Greci La ricchezza per la ricchezza, pietrifica la ricchezza, non le aggiunge altro scopo. La ricchezza è un mezzo, non il fine. Almeno la civiltà ‘classica’ sosteneva tale concezione. Il che non significa minimamente disprezzare il denaro, ma disprezzare un certo uso del ...