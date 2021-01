LIVE Coppa Italia volley in DIRETTA: Civitanova-Padova 3-0, Perugia-Ravenna 1-1, Trento-Milano 1-0 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PER-RAV 16-16 Errore al servizio Perugia PER-RAV 16-15 Errore al servizio Ravenna PER-RAV 15-15 Muro di Recine su Leon PER-RAV 15-14 Errore di Ricci PER-RAV 15-13 Primo tempo di Ricci PER-RAV 14-13 Loeppky vincente da zona 4 TRE-MIL 25-22 Vincente Lisinac in primo tempo, Trento vince il primo set PER-RAV 13-12 Vincente il primo tempo di Mengozzi TRE-MIL 24-22 Errore al servizio Milano TRE-MIL 23-22 Primo tempo Mosca PER-RAV 13-11 Ace Plotnytskyi TRE-MIL 23-21 Il pallonetto di Lucarelli TRE-MIL 22-21 Primo tempo Mosca PER-RAV 12-11 Leon vincente al termine di un’azione lunghissima TRE-MIL 22-20 Vincente Lucarelli contro il muro a tre da zona 4 PER-RAV 11-11 Solè vincente di seconda intenzione TRE-MIL 21-19 Vincente Michieletto da zona ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPER-RAV 16-16 Errore al servizioPER-RAV 16-15 Errore al servizioPER-RAV 15-15 Muro di Recine su Leon PER-RAV 15-14 Errore di Ricci PER-RAV 15-13 Primo tempo di Ricci PER-RAV 14-13 Loeppky vincente da zona 4 TRE-MIL 25-22 Vincente Lisinac in primo tempo,vince il primo set PER-RAV 13-12 Vincente il primo tempo di Mengozzi TRE-MIL 24-22 Errore al servizioTRE-MIL 23-22 Primo tempo Mosca PER-RAV 13-11 Ace Plotnytskyi TRE-MIL 23-21 Il pallonetto di Lucarelli TRE-MIL 22-21 Primo tempo Mosca PER-RAV 12-11 Leon vincente al termine di un’azione lunghissima TRE-MIL 22-20 Vincente Lucarelli contro il muro a tre da zona 4 PER-RAV 11-11 Solè vincente di seconda intenzione TRE-MIL 21-19 Vincente Michieletto da zona ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Coppa LIVE Coppa Italia volley in DIRETTA: Civitanova-Padova 3-0, Perugia-Ravenna 0-0 (9-13) OA Sport Juventus-Spal, diretta dalle 20.45. Le probabili formazioni: torna de Ligt, davanti c'è Morata

All'Allianz Stadium di Torino stasera c'è in palio la semifinale di Coppa Italia. La Juventus di Andrea Pirlo sfida la Spal di Marino, attualmente al quinto posto in Serie B.

LIVE Coppa Italia - Atalanta-Lazio 3-2: Miranchuk riporta avanti i nerazzurri. FOTO!

Prosegue la Coppa Italia con gli incontri dei quarti di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma. In corso ...

All'Allianz Stadium di Torino stasera c'è in palio la semifinale di Coppa Italia. La Juventus di Andrea Pirlo sfida la Spal di Marino, attualmente al quinto posto in Serie B.