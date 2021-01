‘Gf Vip 5’, parla Abraham Garcia: “Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia Salemi! Per lei sarei capace di…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si chiama Abraham Garcia, ha 30 anni, è spagnolo ed è un ex di Giulia Salemi. Il video insieme a lui della gieffina durante la passata avventura a Super Shore è da qualche settimana che sta facendo il giro del web, generando non poco chiacchiericcio: molti, infatti, accusano la Salemi di fidanzarsi in ogni reality a cui partecipa. Ma è stato proprio il giovane, intervistato da Novella 2000, a spiegare che invece non è andata proprio così: Avevo conosciuto Giulia anni prima, quando era stata a Madrid per la trasmissione Ridiculousness. Un mio amico me la presentò nel mio ristorante. Nacque subito una forte empatia, ma nient’altro. Una settimana dopo andai a Milano per un lavoro con il canale MTV e lì ho incontrato di nuovo Giulia. Da quel momento, giorno dopo giorno, abbiamo cominciato a frequentarci. ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si chiama, ha 30 anni, è spagnolo ed è un ex diSalemi. Il video insieme a lui della gieffina durante la passata avventura a Super Shore è da qualche settimana che sta facendo il giro del web, generando non poco chiacchiericcio: molti, infatti, accusano la Salemi di fidanzarsi in ogni reality a cui partecipa. Ma è stato proprio il giovane, intervistato da Novella 2000, a spiegare che invece non è andata proprio così: Avevo conosciutoanni prima, quando era stata a Madrid per la trasmissione Ridiculousness. Un mio amico me la presentò nel mio ristorante. Nacque subito una forte empatia, ma nient’altro. Una settimana dopo andai a Milano per un lavoro con il canale MTV e lì ho incontrato di nuovo. Da quel momento, giorno dopo giorno, abbiamo cominciato a frequentarci. ...

